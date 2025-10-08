 Aller au contenu principal
Fin de l'alerte enlèvement dans l'Orne, la fillette pas retrouvée
information fournie par AFP 08/10/2025 à 09:05

Le dispositif alerte enlèvement déclenché mardi soir à Alençon (Orne) a été levé mercredi, bien que la fillette de 3 ans n'ait pas été retrouvée ( AFP / Fred TANNEAU )

Le dispositif alerte enlèvement déclenché mardi soir à Alençon (Orne) a été levé mercredi, bien que la fillette de 3 ans n'ait pas été retrouvée, a annoncé le ministère de la Justice.

"Sur décision du parquet d'Alençon, il est mis fin à l'alerte enlèvement", a indiqué le ministère, précisant que "l'enquête se poursuit".

L'enfant, prénommée Khuslen et d'origine mongole, a été enlevée lundi soir selon l'alerte diffusée mardi.

Le parquet n'a pas donné plus de précisions dans l'immédiat sur les raisons de la levée de la procédure.

Le ravisseur présumé de la fillette, son père, pourrait avoir pris la fuite dans un véhicule blanc Peugeot 308, selon les informations diffusées mardi soir.

L'enfant à "la peau mate", "yeux et cheveux noirs" et "mèche sur le front", portait "un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey" au moment des faits, précisait l'alerte qui décrit le ravisseur présumé comme portant "une grosse tache rouge dans le cou", et comme étant vêtu d'"un pull vert" et de baskets.

Il était précisé que le suspect, âgé de 36 ans, mesurait 1,69 m, et avait "l'allure mince", les cheveux bruns" et "les yeux noirs".

Sollicité par l'AFP pour fournir des précisions sur le contexte de cet enlèvement et le profil du suspect, le parquet d'Alençon n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Le 25 septembre, le dispositif alerte enlèvement avait déjà été déclenché dans l'Orne, avec succès, après la disparition d'une enfant de douze ans enlevée par un ami de son père à Dompierre.

Le suspect et la mineure, saine et sauve, avaient été retrouvés quelques heures plus tard en Loire-Atlantique, grâce à un signalement dans une supérette.

Les enquêteurs avaient mobilisé un important dispositif de recherches, avec notamment 120 gendarmes, un hélicoptère et un drone, dans le cadre d'un "plan Epervier".

Le suspect, âgé de 34 ans et sous tutelle, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravés, puis placé en détention provisoire.

Adopté en France en février 2006, "alerte-enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création.

