Altice International cède son opérateur israélien Hot Mobile

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de télécommunications Altice International, du milliardaire Patrick Drahi, a signé un accord en vue de la cession de son opérateur Hot Mobile en Israël pour 1,22 milliard de shekels, selon un communiqué publié mercredi.

Hot Mobile, qui a représenté environ un quart du chiffre d'affaires d'Altice international en 2025, va être repris par un consortium de trois entreprises: l'exploitant de stations-service Delek Israel, le fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures Keystone et l'institution financière israélienne Leumi Partners.

"Le consortium va acquérir Hot Mobile pour un montant total en numéraire de 1,22 milliard de shekels", soit environ 350 millions d'euros, précise le communiqué.

Altice International a fait état en 2025 d'un chiffre d'affaires annuel de un milliard d'euros. Son périmètre, qui comprenait auparavant les activités du groupe au Portugal et en République Dominicaine, est désormais réduit à ses activités en Israël, où il reste notamment actif dans les services d'internet fixe.

La transaction doit être finalisée d'ici la fin de l'année, si elle est approuvée par les autorités réglementaires, dont l'Autorité de la concurrence et le ministère des Communications israéliens.