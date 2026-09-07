Fibre Excellence: trois mois de poursuite d'activité vont être demandés au tribunal de Commerce

Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin s'exprime lors de la "Rencontre des Entrepreneurs de France", l'événement de rentrée du Medef, à Paris, le 26 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Trois mois supplémentaires de poursuite d'activité du producteur de pâte à papier Fibre Excellence, en redressement judiciaire, vont être demandés mardi au tribunal de commerce de Toulouse, alors que des financements de l'Etat et de la région Occitanie ont été trouvés pour couvrir ce délai, a indiqué la région lundi.

L'Etat de son côté s'est engagé à mobiliser 2 millions d'euros. Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin a déclaré lundi qu'il souhaitait recevoir avant le 30 septembre "des engagements précis" de la part des porteurs du projet de reprise de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

La région Occitanie quant à elle va injecter 3,5 millions d'euros d'octobre jusqu'à début décembre, a indiqué sa présidente Carole Delga, qui avait appelé l'Etat à nationaliser temporairement Fibre Excellence pour une durée de plusieurs mois afin de permettre à un éventuel repreneur de finaliser une offre de reprise.

"La demande de délai de quatre mois semble pour le moins excessive", a répondu lundi le ministre de l'Industrie, dans un communiqué à l'AFP, jugeant une nationalisation "absolument pas une réponse pertinente à la situation". L'Etat consent néanmoins à "participer au financement de la prolongation de la poursuite temporaire d'activité dans la limite de 2 millions d'euros", à mobiliser "avant le 30 septembre 2026", a ajouté M. Martin.

Ces financements conjugués "permettront d'assurer les charges courantes, de préserver l'outil industriel et de maintenir les emplois, tout en laissant aux industriels le temps nécessaire pour finaliser leur projet de reprise", s'est félicitée lundi la région, qui va soutenir mardi, lors de l'audience au tribunal de commerce de Toulouse, une demande de "trois mois supplémentaires de poursuite d'activité".

Les échanges se poursuivent avec deux investisseurs "solides et sérieux", dont le groupe alsacien Soprema, "qui travaillent activement à la finalisation du projet, de son business plan et de ses activités", a assuré la région dans un communiqué. Ces investisseurs "ont eux-mêmes exprimé le besoin de disposer d'environ trois mois supplémentaires pour mener ce travail à son terme", a-t-elle dit.

"D'ici là, l'éventuel repreneur", qui est portugais selon le ministre de l'Industrie, "devra apporter des engagements précis sur son projet", notamment des "preuves des fonds disponibles", le "nombre d'emplois repris" et un "calendrier de redémarrage", a énuméré pour sa part M. Martin dans son communiqué.

Pour l'Union départementale de la CGT de Haute-Garonne, ce délai jusqu'au 30 septembre "est une victoire qui en entraînera d'autres".

"L'Etat accepte enfin de participer aux côtés de la région au financement d'un délai supplémentaire demandé par les industriels intéressés par la reprise de l'usine de Saint-Gaudens pour réussir à construire et financer sérieusement un projet d'avenir", a noté la CGT dans un communiqué.