Fibre Excellence: le gouvernement attend une offre de reprise finalisée avant le 30 septembre

Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin s'exprime lors de la "Rencontre des Entrepreneurs de France", l'événement de rentrée du Medef, à Paris, le 26 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin a indiqué lundi à l'AFP souhaiter "des engagements précis" de la part des porteurs du projet de reprise de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) avant le 30 septembre.

Après la manifestation d'intérêt d'un industriel issu du "secteur de la pâte à papier et des produits d'hygiène", la présidente de la région Occitanie Carole Delga a réclamé jeudi un délai de quatre mois supplémentaires, sous la forme d'une nationalisation "temporaire" du site, pour laisser le temps au nouveau venu de "finaliser une proposition et rejoindre les industriels" participant déjà de la dernière offre de reprise.

"La demande de délai de quatre mois semble pour le moins excessive. De même qu'une nationalisation n'est absolument pas une réponse pertinente à la situation que chacun connaît", lui a répondu lundi le ministre, via un communiqué transmis à l'AFP.

"Cela fait maintenant des mois et des mois que les salariés sont dans l'incertitude et l'on ne peut pas perpétuellement créer de faux espoirs", poursuit M. Martin, qui consent néanmoins à "participer au financement de la prolongation de la poursuite temporaire d'activité dans la limite de 2 millions d'euros", à mobiliser "avant le 30 septembre 2026".

"D'ici là, l'éventuel repreneur", dont le ministre indique qu'il est portugais, "devra apporter des engagements précis sur son projet", notamment des "preuves des fonds disponibles", le "nombre d'emplois repris" et un "calendrier de redémarrage", énumère-t-il.

L'offre de reprise portée notamment par la région Occitanie et le groupe alsacien Soprema, à laquelle s'adjoint ce nouvel acteur, doit être examinée mardi par le tribunal de commerce de Toulouse.

Fibre Excellence, qui possédait les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, à Saint-Gaudens et Tarascon (Bouches-du-Rhône), a été placée en redressement judiciaire fin avril.

Après avoir injecté près de 300 millions d'euros dans le groupe, son actionnaire indonésien Jackson Wijaya a jeté l'éponge au printemps au nom d'un manque de rentabilité de l'entreprise.

Le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté le 27 juillet une offre de reprise de l'ensemble du groupe présentée par le financier Matthieu Pigasse, avec un soutien des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Le 30 juillet, il a placé en liquidation judiciaire le site de Tarascon et accordé un nouveau délai à Soprema, un des leaders mondiaux de l'étanchéité, pour formaliser un plan de reprise de l'usine de Saint-Gaudens.