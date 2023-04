Feuille de route des "100 jours" : Elisabeth Borne appelle à des "solutions concrètes" et des "actions qui changent la vie"

La Première ministre joue la carte du pragmatisme en vue de prochaines semaines où son gouvernement cherchera à "batir des majorités" avec "toutes les bonnes volontés".

Elisabeth Borne, le 26 avril 2023, à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

Pendant que la contestation envers l'exécutif continue jour après jour, après des ministres chahutés sur le terrain, Elisabeth Borne a présenté mercredi 26 avril sa feuille de route pour les "cent jours d'apaisement" et "d'action" décrétés par Emmanuel Macron, qui comprend un large éventail de mesures "concrètes", comme un projet de loi sur l'industrie verte qui sera présenté mi-mai. Mise sous pression par le cap des 100 jours évoqué par le chef de l'Etat dans son allocution du 17 avril, la locataire de Matignon plaide ainsi pour "des solutions concrètes, des actions qui changent la vie".

"Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés"

"Je mesure ce qui sépare parfois la décision politique de sa mise en oeuvre concrète. Cet écart nourrit la défiance de nos compatriotes et les discours des populistes. Ils y cherchent une rente électorale, j'y vois un défi à relever. Chaque mesure que nous mettons en oeuvre, chaque décision que nous prenons, doit régler un problème, améliorer le quotidien des Français", a t-elle fait valoir lors d'une conférence de presse, mercredi 26 avril, à la mi-journée.

"Cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés", estime t-elle, affichant sa volonté de "batir des majorités sans nécessairement regarder du même côté". La cheffe du gouvernement espère par ailleurs un "dialogue apaisé et constructif avec les partenaires sociaux", et s'en remet aux autorités locales. "Je souhaite donner aux territoires plus de marge de manoeuvre. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite", estime t-elle. Notre feuille de route est particulièrement dense. Nous entrons dans une nouvelle phase d'action.