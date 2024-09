Feu vert pour l'arrivée de l'ex secrétaire d'Etat Laurence Boone chez Santander

Laurence Boone à Paris, le 5 janvier 2024. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'économiste et ancienne secrétaire d'Etat française Laurence Boone a reçu l'accord de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour prendre une fonction de direction générale au sein de la banque espagnole Santander.

"La Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Boone est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées", précise une délibération du 23 juillet de la HATVP rendue publique jeudi.

Selon le quotidien économique les Echos, Laurence Boone a pris le 4 septembre la tête de la branche française de Santander.

Mme Boone, passée par Barclays et Bank of America Merrill Lynch entre 2004 et 2014, avait ensuite conseillé François Hollande à l’Élysée avant d'être nommée économiste en chef de l'OCDE en juillet 2018.

Elle a occupé entre 2022 et 2024 le poste de secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes.