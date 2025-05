Feu d'artifice pour les joueurs de Tottenham avant Bodø/Glimt

Le seul feu d’artifice de la saison des Spurs .

Alors qu’ils s’apprêtent à disputer ce soir leur demi-finale retour de Ligue Europa face à Bodø/Glimt , les joueurs de Tottenham n’arriveront peut-être pas dans la meilleure des formes sur le terrain. Pas à cause du froid polaire de la ville et de la neige comme face à la Lazio, mais plutôt à cause des ultras du club norvégien , qui sont venus allumer un petit spectacle pyrotechnique au pied de leur hôtel, en pleine nuit ! De quoi couper le sommeil et ainsi donner un petit coup de pouce à leurs joueurs avant de tenter de réaliser un véritable exploit.…

JF pour SOFOOT.com