Feu d'artifice mortel: le maire de Cholet face à la "colère" des victimes

Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, le 21 janvier 2015 ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

La première journée du procès du maire de Cholet (Maine-et-Loire) et d'autres prévenus pour homicides et blessures involontaires lors d'un feu d'artifice organisé le 14 juillet 2022, a été marquée lundi par les témoignages des parents des deux enfants décédés ainsi que d'autres victimes.

Le soir du drame, plusieurs projectiles étaient tombés au milieu de spectateurs à quelques dizaines de mètres du pas de tir, zone qui aurait dû être interdite au public. Le souffle de l'explosion a tué un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans.

Leurs parents et le compagnon de la jeune femme ont été gravement blessés. Douze autres personnes ont aussi subi des blessures lors de ce feu d'artifice organisé par la ville de Cholet.

Le maire Gilles Bourdouleix, présent lundi au tribunal judiciaire d'Angers (Maine-et-Loire), est notamment poursuivi pour ne pas avoir imposé la mise en place de barrières pour assurer "le respect de la zone de sécurité" de 150 mètres.

Les autres prévenus sont l'adjoint au maire Patrice Brault, la société pyrotechnique HTP (devenue Féérie) et l'artificier principal, et l'association Cholet Evénements et son vice-président, chargée de l'organisation du feu d'artifice.

"Tous les jours, c'est compliqué", a témoigné Sébastien Mandote, le père des défunts. Il a décrit au président du tribunal, Lionel Ascensi, la "boule de feu" qui s'est abattue sur eux.

Sa femme, Sandra, la voix brisée par les sanglots, a dit s'en vouloir "énormément" de ne pas avoir protégé ses enfants. "J'ai beaucoup de colère", a-t-elle ajouté.

Ils ont évoqué leur perte de joie de vivre, des troubles auditifs.

Antoine Frémondière, en couple à l'époque avec leur fille, a raconté, les yeux rougis, leur projet de fonder une famille. Il a aussi dépeint une "boule qui fonçait droit sur" eux, avant d'être "complètement sonné". Il a été grièvement brûlé et souffre d'acouphènes.

- Premiers secours -

Le tribunal a projeté des photographies aériennes montrant les lieux où se trouvaient des spectateurs, certains "à une trentaine de mètres du pas de tir du feu d’artifice", a rappelé le président du tribunal.

Les parties civiles ont décrit une centaine de personnes à proximité du pas de tir, l'absence de barrières, de signalisation indiquant un danger, ou encore de policiers, le sentiment d'être en confiance, avant "une scène de guerre".

Certaines ont toujours peur du bruit ou des foules, ont exprimé leurs souffrances psychiques et celles de leurs enfants, souffrent d'un sentiment de culpabilité. Une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, leur a martelé le président du tribunal Lionel Ascensi.

Un pompier, qui a apporté des premiers secours, a détaillé la violence de la scène, provoquant des larmes dans la salle.

L'adjoint au maire, Patrice Brault, présent lundi, visage fermé, avait critiqué dans ses déclarations la présence de ce pompier à proximité du pas de tir. "C'est plutôt très osé de sa part", a répliqué le soldat du feu devant le tribunal.

Pendant la matinée, le tribunal a diffusé un reportage télévisé où le maire de Cholet estimait que les spectateurs proches du pas de tir étaient "les premiers fautifs".

"Ca, je ne peux pas l'entendre", a rétorqué lundi un homme présent le soir de la tragédie.

"Il faut réfléchir avant de s'exprimer", s'est indignée une autre victime, "en colère. "C'est un traumatisme sur le traumatisme", a dénoncé une autre femme.

Des déclarations accueillies par Gilles Bourdouleix par des commentaires, des haussements d'épaules.

Il est reproché à l'artificier et à son employeur HTP d'avoir "tiré un feu d'artifice alors que des personnes se trouvaient dans une zone interdite au public et d'avoir utilisé du matériel inadapté ou en mauvais état".

Cholet Evénements est visée pour "n'avoir pas mis en place un dispositif visant à assurer le respect de la zone de sécurité" et "ne pas avoir attiré suffisamment l'attention du maire de Cholet sur les prérogatives à mettre en œuvre".

L'audience de mardi sera consacrée à des expertises. Le procès durera jusqu'à vendredi.