Festival Off d'Avignon: environ 1.700 spectacles et une réflexion sur leur "diffusion"

Les affiches des différents spectacles du festival Off d'Avignon, le 5 juillet 2016, à Avignon, dans le Vaucluse ( AFP / BERTRAND LANGLOIS )

Le festival Off d'Avignon, plus grand marché du spectacle vivant en France, qui se tient du 4 au 25 juillet, proposera un peu plus de 1.700 spectacles, pour environ 27.000 représentations, des chiffres stables par rapport à 2025, ont annoncé lundi les organisateurs.

Cet événement, qui a lieu en parallèle du festival ("in") d'Avignon, prévoit dans ses 141 théâtres 1.250 spectacles par jour et 1.780 spectacles au total (certains n'étant pas programmés sur toute la durée du festival), soit 27.000 représentations, a déclaré Laurent Domingo, l'un des co-présidents d'Avignon Festival & Compagnies (AF&C, qui gère la manifestation), en présentant cette 60e édition à Avignon et sur les réseaux sociaux.

Ce sont des chiffres "stables" par rapport à ceux de l'édition 2025, s'est-il félicité.

Quelque 1.400 compagnies seront présentes (environ 1.350 l'an dernier), pour proposer des spectacles qui se répartissent à 60% dans la catégorie "théâtre", 20% dans la catégorie "humour", le reste étant de la musique ou du pluridisciplinaire. Comme en 2025, 2,6 millions de billets sont en vente.

Cette édition sera aussi l'occasion, pour les professionnels - équipes artistiques, chargés de diffusion, collectivités, institutions, etc. - de participer à des "assises de la diffusion du spectacle vivant" les 7, 9 et 10 juillet.

La diffusion des spectacles connaît ces dernières années de grosses difficultés: selon les organisateurs, 80% des compagnies indépendantes venues présenter en 2024 une création à Avignon disent avoir obtenu "moins de 5 dates" de tournée par la suite.

Il s'agit donc de faire "une cartographie", de "chercher des pistes de travail", pour "débloquer la situation", a indiqué Laurent Domingo.

Ce chantier de réflexion portera cette année sur "les réalités économiques", "les métiers et les conditions de diffusion" et "les politiques publiques". Il se poursuivra lors de l'édition 2027.