Ferrero, le fabricant du Nutella, fait l'objet d'inspections de l'UE

Des pots de Nutella sont présentés sur un rayon dans un supermarché

Le fabricant de ‌Nutella, le groupe italien Ferrero, a déclaré mercredi être au courant ​d'inspections actuellement menées par des fonctionnaires de la Commission européenne dans ses locaux, réagissant à des informations de presse évoquant une enquête ​de l'exécutif européen sur des pratiques anticoncurrentielles.

"La société coopère pleinement et fournit les informations ​demandées", a déclaré l'entreprise, dont le ⁠siège social est situé au Luxembourg, dans un communiqué en ‌réponse à une demande de Reuters.

En début de semaine, la Commission européenne avait annoncé avoir perquisitionné les locaux ​d'une entreprise de ‌confiserie chocolatée dont le nom n'a pas été ⁠divulgué, soupçonnée de violation des règles antitrust interdisant les cartels et les pratiques anticoncurrentielles.

La Commission européenne a précisé enquêter sur "une éventuelle segmentation ⁠du marché sous ‌la forme de restrictions au commerce de marchandises entre ⁠les États membres au sein du marché unique et d'obstacles ‌aux achats transfrontaliers".

Les détaillants européens accusent depuis longtemps les ⁠grandes marques de consommation de pratiques anticoncurrentielles, telles que ⁠le maintien de ‌différences de prix entre les pays membres de l'UE et la ​difficulté pour les supermarchés d'acheter ‌des produits de marque en gros afin de les revendre à l'échelle du bloc – ​des pratiques qualifiées de "contraintes territoriales d'approvisionnement".

Dans un communiqué publié mercredi avant que Ferrero ne soit identifié comme la cible ⁠de l'enquête de l'UE, l'association de détaillants EuroCommerce a déclaré soutenir la Commission européenne dans ses actions contre de telles pratiques.

Bloomberg avait le premier rapporté que les inspections de l'UE visaient Ferrero.

(Reportage Elisa Anzolin, avec la contribution d'Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)