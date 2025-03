Ferrari: Lewis Hamilton fait renaître l'espoir des tifosi information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - A l'entame du 2e weekend de F1 de la saison 2025, le britannique Lewis Hamilton s'est distingué au volant de sa Ferrari . Alors qu'il effectue sa première saison chez les rouges, le septuple champion du monde a signé la pole position de la course Sprint, déjouant les pronostics qui n'imaginaient personne rivaliser avec les véloces McLaren.



Charles Leclerc, au volant de l'autre Ferrari, a signé un honorable 4e temps. L'équipe dirigée par le français Frédéric Vasseur a fait savoir qu'elle comptait ' marquer de nombreux points pour débuter le week-end chinois ' à l'occasion de la première course Sprint qui se déroulera dans le nuit de vendredi à samedi.



Pour rappel, Ferrari avait terminé à la 2e place du championnat des constructeurs en 2024 et tente cette année de décrocher le titre avant la profonde refonte du règlement technique prévue l'année prochaine.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.