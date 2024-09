"Fermes-usines" contre petits agriculteurs : à qui iront les milliards de la prochaine PAC?

Un rapport européen plaide pour une réforme structurelle de la Politique agricole commune en faveur des exploitants qui en "ont le plus besoin".

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Qui seront les gagnants de la prochaine PAC? Premier poste de dépense de l'Union européenne, la Politique agriculture commune s'oriente vers une "nouvelle approche" plus favorable aux petits agriculteurs, selon un rapport commandé par la Commission européenne, qui appelle à recentrer la future politique agricole commune vers les agriculteurs "qui en ont le plus besoin". La présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait commandé ce rapport début 2024 en pleine colère agricole dans plusieurs pays européens.

Fruit d'un "dialogue stratégique" entre acteurs agricoles et ONG environnementales, piloté par l'universitaire allemand Peter Strohschneider, le document présenté mercredi 4 septemnrt réclame une réforme structurelle de l'actuelle Politique agricole commune (PAC) et ses 387 milliards d'euros de financement.

Aide au revenu "beaucoup plus ciblée"

La négociation de la future PAC (2028-2034) constitue l'un des dossiers sensibles de la nouvelle Commission européenne en cours d'installation. Plutôt qu'un calcul des aides en fonction de la taille des exploitations, le rapport recommande une "aide au revenu beaucoup plus ciblée" vers les agriculteurs "qui en ont le plus besoin" afin "d'empêcher l'abandon des exploitations" et leur permettre de "disposer d'un revenu décent".

Il appelle à soutenir les "petites exploitations et les exploitations mixtes, les jeunes agriculteurs, les nouveaux entrants et les agriculteurs installés dans les zones soumises à des contraintes naturelles". L'ONG environnementale Greenpeace a apporté son soutien à ce rapport, jugeant le fonctionnement actuel de la PAC "stupide" car trop favorable aux "fermes-usines".

En matière de transition écologique, le rapport estime par ailleurs qu'un "fonds temporaire pour une transition juste devrait être mis en place en dehors de la PAC pour compléter le soutien à la transition rapide du secteur". Confronté au mouvement de colère des agriculteurs, Bruxelles avait enchaîné les concessions début 2024, revenant sur une partie des ambitions du pacte vert, le "Green Deal ", quitte à s'attirer les critiques des ONG.

Devant la presse mercredi 4 septembre, Ursula von der Leyen a revendiqué une "nouvelle approche" avec les agriculteurs, davantage "de confiance" et moins de bureaucratie, tout en soulignant son attachement aux "objectifs climatiques". "Nous devons soutenir une agriculture qui travaille pour la nature et avec la nature", a-t-elle assuré.