Felix Magath, candidat à la présidence du Hambourg SV

Alors que le club se rapproche de plus en plus d’un retour en Bundesliga, des élections vont se réaliser au club d’Hambourg cet été. Ancien international allemand, Marcell Jansen (39 ans) a annoncé qu’il libèrerait sa place. Une trentaine de candidature ont déjà été déposées, mais une se décroche du lot : celle de Felix Magath . Son objectif est très clair, indiqué dans son communiqué de presse : développer le club et lui redonner sa position d’antan. Rien d’étonnant pour celui qui a tout gagné dans la deuxième plus grande ville d’Allemagne, de la Bundesliga à la Ligue des champions en 1983.…

