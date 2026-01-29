Fed-Trump promet de dévoiler le nom du successeur de Powell la semaine prochaine

Donald Trump a annoncé jeudi son intention de dévoiler la semaine prochaine le nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine.

"Nous allons annoncer le patron de la Fed (...) et ce sera une personne qui, je pense, fera du bon boulot", a déclaré le président américain lors d'une réunion de son cabinet, la première cette année.

Le mandat de président de Jerome Powell, cible de critiques incessantes et virulentes de Donald Trump en raison de son refus de baisser drastiquement les taux directeurs de la banque centrale comme le réclame le président américain, expire en mai.

Parmi ses potentiels successeurs figurent le gouverneur de la Fed Christopher Waller, l'ancien gouverneur de la banque centrale Kevin Warsh, le directeur des investissements obligataires de BlackRock Rick Rieder et le conseiller économique de la Maison blanche Kevin Hassett - même si ce dernier a dit préférer rester à son poste actuel.

(Jarrett Renshaw, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)