Fed-Lisa Cook poursuit Trump en justice pour conserver son poste de gouverneure

Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), a déposé jeudi une plainte affirmant que le président américain Donald Trump n'a pas le pouvoir de la démettre de ses fonctions.

Dans une décision sans précédent, Donald Trump a annoncé lundi le limogeage de Lisa Cook, citant des irrégularités présumées dans l'obtention de prêts immobiliers en 2021, un an avant qu'elle ne rejoigne l'organe directeur de la Fed.

Lisa Cook, première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine, affirme dans sa plainte que la décision de la Maison blanche enfreint une loi fédérale qui autorise uniquement le président à révoquer un gouverneur de la Fed pour un motif valable.

L'affaire sera probablement portée devant la Cour suprême, où la majorité conservatrice a autorisé Donald Trump, au moins provisoirement, à limoger des responsables d'autres agences, mais a récemment indiqué que la Fed pourrait bénéficier d'une rare exception.

La décision de Donald Trump marque une escalade dans ses efforts pour peser sur le fonctionnement de la banque centrale américaine, à laquelle il demande régulièrement, depuis son retour au pouvoir en janvier, de baisser les taux d'intérêt. La Fed n'a pas assoupli sa politique monétaire depuis le début de l'année, citant sa préoccupation à l'égard de l'inflation.

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed ont en outre un effet domino sur l'ensemble de l'économie mondiale ainsi que sur le dollar américain, qui a perdu du terrain face aux autres devises après que Dondald Trump a évoqué pour la première fois le licenciement de Lisa Cook.

Un porte-parole de la Fed a déclaré mardi, avant le dépôt de la plainte, que la Fed se conformerait à toute décision de justice.

La loi qui a créé la Fed ne définit pas le terme "motif" et n'établit aucune règle ou procédure de révocation. Aucun président n'a jamais révoqué un membre de l'organe directeur de la banque centrale, et la loi n'a jamais été contestée devant un tribunal jusqu'à présent.

(Reportage Daniel Wiessner à Albany, New York ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)