Faut-il supprimer les catégories A, B et C de la fonction publique ?

Faciliter la progression de carrière des fonctionnaires, oui, mais comment ? Le gouvernement comme les syndicats s'accordent sur le manque de mobilité verticale, mais diffèrent sur la méthode à adopter pour y remédier.

Côté gouvernement, le ministre de la Transformation de la fonction publique Stanislas Guérini propose de faire évoluer le système des catégories hiérarchiques de fonctionnaires. Ce sont ces fameuses lettres A, B et C. Elles correspondent à un niveau de recrutement donné. La catégorie A recrute à bac + 2, la catégorie B au bac, et la catégorie C au niveau du CAP, BEP, brevet des collèges ou sans diplôme. Elles ne correspondent pas aux mêmes métiers : les enseignants, par exemple, appartiennent tous à la catégorie A. Elles déterminent en partie les grilles salariales. On peut passer d'une catégorie à une autre par promotion interne ou par concours.

« Les catégories enferment souvent les agents publics », a expliqué Stanislas Guérini, sur Public Sénat, le 14 mai. Le ministre de la Transformation de la fonction publique évoque des « plafonds de verre au-dessus de la tête des agents qu'il est très difficile de casser ». Il souhaite faire évoluer ce système à l'occasion de sa réforme visant à rendre plus attractive la fonction publique. Le projet de loi doit être présenté au Parlement à l'automne.