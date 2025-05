Faut-il en finir avec le salaire mensuel ?

Depuis la loi du 19 janvier 1978, tous les salariés français sont payés au mois. Fruit d'une longue lutte sociale, cette avancée était une promesse de campagne du président Georges Pompidou. Ce dernier déclarait le 28 mai 1969 à la télévision : « Nous devons tendre à ce que tout le monde soit payé au mois, y trouve un meilleur niveau de vie, plus de sécurité, et […] plus de dignité. » Près d'un demi-siècle plus tard, ce mode de rémunération reste la norme. Mais les années passant, les mœurs évoluent : en avril 2025, 63 % des salariés et 75 % des moins de 35 ans souhaitent une évolution du droit du travail pour permettre le déblocage de leur salaire à plusieurs reprises dans le mois, selon une enquête Opinionway pour Stairwage, entreprise spécialisée dans les solutions de versement salarial à la demande.

Face à ces aspirations, des propositions de loi ont été déposées ces derniers mois à l'Assemblée nationale pour faciliter l'accès anticipé au salaire. Jean Laussucq, député EPR de Paris, va prochainement déposer une proposition de loi en ce sens. Il déclare dans un communiqué : « L'assouplissement de la prise d'acompte par les salariés est une mesure de défense du pouvoir d'achat. » Sa proposition de loi ne remet cependant pas en question la mensualisation, mais doit permettre de percevoir son salaire en plusieurs fois.

Dans le 15e arrondissement de Paris, les avis des