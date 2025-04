Faut-il avoir peur du lorazépam, le médicament phare de la série « The White Lotus » ?

« Les enfants ? L'un d'entre vous prend-il mon lorazépam ? » La question semble incongrue pourtant elle est au cœur de la troisième saison de la série The White Lotus diffusée depuis le mois de février sur la plateforme Max. Ici, les personnages, issus de milieux très aisés, viennent se ressourcer dans un lieu paradisiaque en Thaïlande, dédié à la santé mentale. Cette question est prononcée par une mère de famille à ses trois enfants. Dans un épisode précédent, elle avait elle-même proposé un comprimé à son mari en lui disant : « Ils ne créent pas d'addiction. J'en prends juste quand j'en ai besoin. On se moque de moi, mais ça marche. Ce n'est pas grave. »

Erreur. Le lorazépam est un médicament, c'est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines. Il ne doit pas être proposé ni pris de manière anodine. Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'anxiété quand elle est accompagnée de troubles comme une anxiété généralisée ou de crises d'angoisse. Il peut également être prescrit dans le cadre d'un sevrage de l'alcool.

Ce médicament s'obtient sur prescription médicale et n'est pas disponible en vente libre. Généralement, sa prise ne doit pas excéder quatre semaines et doit être limitée à la durée la plus courte possible. « Dans l'anxiété et l'insomnie, les benzodiazépines ont montré leur efficacité sur des durées brèves de