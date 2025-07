Faïssal Mannaï : « Pouvoir dire à mon fils que j’ai joué pour Bordeaux, c’est beau »

Nouvelle recrue des Girondins, Faïssal Mannaï fait partie de ces joueurs à la trajectoire atypique. De salarié à l'aéroport de Nantes jusqu'à joueur de l'équipe nationale de la Tunisie, le virevoltant milieu de terrain nous raconte son parcours et sa fierté de porter le maillot de Bordeaux, même aujourd'hui.

Tu as fait le choix de signer pour les Girondins alors que tu avais d’autres propositions. Comment l’expliques-tu ?

Je suis très fier d’avoir signé dans un club si historique. En tant qu’amoureux de football, quand tu me parles de Bordeaux je reviens à mon adolescence et l’épopée en Ligue des champions, le titre en Ligue 1 ! Les Girondins, c’est un des plus grands clubs de France. J’ai eu des offres beaucoup plus alléchantes financièrement, mais je n’ai jamais couru derrière l’argent, donc ce choix est logique. Je veux écrire l’histoire et faire partie d’un groupe qui aidera ce club à être là où il mérite. Je pouvais jouer plus haut en France, et surtout je ne comptais pas revenir parce que je me sentais bien à l’étranger. Mais quand Bordeaux vient te chercher, les arguments ne tiennent plus. N2 ou pas, tu fonces. Puis, je sens un club qui me veut, qui fait de son mieux pour m’intégrer. Qu’est-ce que je peux demander de plus ?…

Propos recueillis par Diren Fesli pour SOFOOT.com