Faire payer 4 000 balles le droit d'avoir un abonnement : la dernière idée de MU pour ses fans

Ladies and gentlemen, Manchester United !

On connaissait les recrues flopesques à 70 millions, la 15 e place de Premier League, une direction incompétente, mais là on a encore passé un cap. Pour rembourser la construction de son futur stade , qui devrait coûter aux alentours de deux milliards de livres, Ineos et compagnie ont pensé à un stratagème des plus astucieux : faire participer les fans . Mais pas qu’un peu. Comme rapporté par le Daily Mail , les dirigeants mancuniens auraient pensé à installer un « système de licence de siège personnel » . Un joli ensemble de six mots qui ne veut pas dire grand-chose si ce n’est copier les grandes franchises américaines et qui pourrait coûter… 4630 euros environ .…

RFP pour SOFOOT.com