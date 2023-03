Faillite de SVB : pas une "menace pour la stabilité financière" en Allemagne

Les marchés redoutent des répercussions en chaîne sur les systèmes bancaires américains et européens.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La stabilité financière allemande n'est pas menacée par la faillite de la banque SVB aux États-Unis, a assuré le superviseur bancaire allemand Bafin, alors que les risques de contagion inquiètent les marchés.

"La situation critique de la branche allemande de la Silicon Valley Bank (SVB) ne constitue pas une menace pour la stabilité financière", car elle n'a "pas une importance systémique" , a déclaré l'organisme allemand de supervision.

La Bafin a toutefois ordonné le gel des activités de la succursale allemande de SVB, basée à Francfort, en raison du "risque pesant sur l'exécution des obligations envers ses créanciers". Cette succursale existe depuis 2018 sans offrir d'activité de dépôt. Le total de ses actifs s'élevait à un peu moins de 790 millions d'euros à la fin de l'année 2022, précise la Bafin.

Concrètement, la banque est frappée d'une "interdiction de vente et de paiement" et les "relations avec la clientèle" sont suspendues, a détaillé la Bafin. Ces mesures sont prises le temps que l'évolution des activités de SVB soit "clarifiée" aux États-Unis, a ajouté l'organisme.

Retraits garantis aux États-Unis

La banque SVB, qui ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, a été fermée vendredi par les autorités américaines. Ces dernières ont annoncé dimanche une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de SVB.

Elles vont permettre aussi l'accès à tous les dépôts d'un autre établissement, Signature Bank, qui a été fermé d'office par le régulateur.

Ces évènements ont provoqué l'inquiétude des marchés, qui redoutent des répercussions en chaîne sur les systèmes bancaires américains et européens .

Les autorités tentent de rassurer. En France, le ministre de l'Économie Bruno le Maire a lui aussi affirmé qu'il ne voyait "pas de risque de contagion" pour les banque françaises.

Mais les titres des banques plongeaient sur les marchés boursiers européens lundi. A la Bourse de Francfort, peu avant 10h GMT, la Deutsche Bank chutait de 6,79% et Commerzbank de 11,14%.