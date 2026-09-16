Facturation électronique : résultat "au-delà des attentes" selon David Amiel

David Amiel à Paris le 16 juin 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le ministre des Comptes publics David Amiel a indiqué mercredi que la montée en puissance de la facturation électronique était "au-delà des attentes" quinze jours après son lancement.

Le ministre a annoncé, lors du 81ème congrès de l'ordre des experts-comptables (CNOEC), que "70% des (quatre millions d'entreprises, ndlr) déclarantes à la TVA ont déjà désigné leur solution de réception" parmi les près de 150 plateformes agréées existantes, tandis que "5 millions de factures ont déjà été échangées, (pour) un montant de plus de 15 milliards d'euros".

"C'est au-delà de nos attentes", a assuré le ministre, car "quand on avait fait des estimations (...) on pensait que ces résultats (arriveraient) plutôt à la fin du mois d'octobre".

"Mais évidemment le chemin est encore long puisqu'il faut toucher les entreprises qui ne sont pas encore équipées, aider celles qui rencontrent des difficultés, qui s'interrogent parfois d'ailleurs sur le choix de la plateforme", a-t-il observé.

Toutes les entreprises doivent être désormais capables de recevoir leurs factures via une plateforme électronique, et, en septembre 2027, toutes devront aussi être capables de les émettre de cette façon.

"Notre priorité reste l'accompagnement", a souligné David Amiel, rappelant qu'il n'y aura aucune sanction d'ici à fin décembre pour les entreprises qui ne sont pas encore prêtes.

Un peu plus tôt dans le même cadre, la directrice générale des Finances publiques, Amélie Verdier, avait toutefois souligné que cette période de clémence ne signifiait pas "qu'on repousse aux calendes grecques" la pleine entrée en vigueur de la réforme.

Elle a appelé les entreprises à être bientôt prêtes et en mesure de "démontrer ce qui est fait pour basculer" vers la facturation électronique.