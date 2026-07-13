Face aux incendies qui se multiplient, Édouard Philippe promet un "Canadair souverain"

L'ancien Premier ministre a cité des entreprises comme Toulouse Positive Aviation, Hynaero ou Kepplair Evolution.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Candidat à l'élection présidentielle 2027, Édouard Philippe a promis lundi 13 juillet de de mettre au point en France un des avions pour lutter contre les importants feux de forêt -la France est actuellement touchée-, un Canadair "souverain", dès la première année de son éventuel mandat.

"Cette crise pose la question de nos moyens de lutte contre ces incendies. Nous dépendons encore de Canadair en fin de vie, difficiles à maintenir et à remplacer" , a écrit sur X l'ancien Premier ministre, l'un des candidats les mieux placés pour l'élection présidentielle des 18 avril et 2 mai.

"La file d'attente mondiale pour ces avions s'allonge, mais la sécurité de la France ne saurait dépendre des commandes des autres", a-t-il dit. "Le prochain Canadair sera souverain, je m'y engage" , a ajouté Édouard Philippe.

Le candidat du parti Horizons (droite) a affirmé que des solutions françaises seraient "opérationnelles" dès l'année prochaine, citant des entreprises comme Toulouse Positive Aviation, Hynaero ou Kepplair Evolution . "Ce sont elles que je soutiendrai pour renouveler la flotte française et nous protéger face à la nouvelle donne climatique", a-t-il assuré.

Livraisons en 2032

La demande de Canadair, avion bombardier d'eau toujours produit par un groupe canadien, a connu une forte augmentation ces dernières années venant de pays confrontés à des saisons de feux violents, notamment en Europe et Amérique du Nord.

La France cherche à renouveler sa flotte aérienne dans un contexte de changement climatique qui accentue les canicules, les inondations et d'autres phénomènes extrêmes.

Deux Canadair ont été déployés lundi pour lutter contre un feu d'ampleur dans la forêt de Fontainebleau , en région parisienne. Les incendies se sont multipliés ces dernières semaines, attisés par les fortes chaleurs et la sécheresse des sols.

Paris a commandé en juin deux Canadair supplémentaires, qui doivent être livrés en 2032 ou 2033.