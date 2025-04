Face aux déserts médicaux, ces élus font le pari de salarier les soignants

« C'est vraiment un confort et une sécurité de pouvoir venir voir son médecin ici, surtout à mon âge ! » Cécile, retraitée, attend patiemment son tour dans la salle d'attente du centre de santé de Saint-Hilaire-de-Brethmas, une commune de 4 700 habitants aux portes des Cévennes, dans le Gard. Cécile allait, jusqu'à il y a peu, consulter son médecin dans la ville voisine d'Alès. « Mais il est parti à la retraite. »

Désormais, elle peut se rendre directement, tout près de chez elle, dans l'ancienne mairie de la commune, dont le rez-de-chaussée a été transformé en centre de santé. Trois médecins et une sage-femme, l'un à temps plein, les autres à temps partiel, y ont reçu, depuis l'ouverture, en juin 2023, près de 3 000 patients.

« En 2018, nous n'avions plus qu'un médecin dans la commune », raconte le maire, Jean-Michel Perret. « Nous voulions créer un dispensaire. Et puis la région Occitanie a lancé son projet de recruter des médecins. Alors j'ai dit : on y va, on fonce ! »

La commune a versé au pot : « Ça nous revient à 85 000 euros par an, ce qui n'est pas anodin. Mais une fois déduites les subventions de l'Agence régionale de santé et les versements de la Sécu, la Région prend les trois quarts du reste à charge. » Les médecins rencontrés sont ravis. « Ça faisait dix ans que je faisais des remplacements », sourit Adrien