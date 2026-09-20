Face à Trump, Macron et Carney plaident pour un "rapprochement profond" de leurs pays

Le Premier ministre canadien Mark Carney (g) et le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe le 20 septembre 2026 à Saint-Pierre-et-Miquelon ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Mark Carney ont défendu dimanche depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français de l'Atlantique Nord, la "souveraineté" de leurs pays et plaidé pour un "rapprochement" bilatéral "profond" face aux rodomontades permanentes de Donald Trump.

"Nous croyons ensemble que nos pays sont deux grandes nations indépendantes et qui veulent le rester", a déclaré le président français au côté de son hôte, venu en voisin pour cette visite qualifiée d'"historique" dans le petit archipel.

"L'histoire se souvient de ceux qui défendent leur souveraineté", a renchéri le Premier ministre après s'être incliné avec le chef de l'Etat devant le monument à la mémoire des engagés volontaires de la France libre. Il faut que "nous puissions vivre comme nous l'entendons, en nous fondant sur les valeurs que nous partageons", a-t-il martelé.

Si son nom n'a pas été prononcé, le président américain était dans toutes les têtes après ses multiples menaces d'annexion contre le Canada. Il a aussi jeté un froid en publiant une carte couvrant du drapeau américain toute la région, y compris Saint-Pierre et Miquelon.

Ce territoire est bien "français", "c'est une évidence" : Emmanuel Macron avait planté le décor dès son arrivée à Saint-Pierre samedi, à 4.300 kilomètres de Paris, en déplorant "des idées étranges".

Ce petit bout de France est entré dans l'histoire en se ralliant à la France libre en 1941 à l'initiative du général de Gaulle et contre la volonté du président américain Franklin D. Roosevelt qui souhaitait préserver le statu quo avec le régime de Vichy.

"Resserrer les liens"

"Nous croyons l'un et l'autre dans la démocratie, l'état de droit, le respect du droit international, le respect du commerce libre et équitable, la science sur laquelle reposent nos décisions et l'autonomie stratégique que nous défendons", a poursuivi Emmanuel Macron quand Donald Trump mène une guerre commerciale sans merci contre le Canada.

Dans ce contexte, la France et le Canada vont oeuvrer à "un rapprochement profond" en matière de "pêche", de "sécurité" et "d'énergie", a-t-il assuré. Mark Carney a souhaité "resserrer (les) liens" entre les deux pays, comme il l'avait déjà fait jeudi avec l'Union européenne.

Le Premier ministre canadien Mark Carney (g) accueilli le 20 septembre 2026 par le président français Emmanuel Macron à Saint-Pierre-et-Miquelon ( AFP / Ludovic MARIN )

En pleine tension sur le prix des carburants, M. Macron, à la recherche d'autres sources d'approvisionnements en raison du conflit au Moyen-Orient, a remercié M. Carney d'avoir "si vite répondu" à sa demande d'avancer "sur des projets très concrets", "le Canada étant un grand pays producteur".

Sur ce sujet "sensible", "les projets canadiens de gaz naturel liquéfié (...) sont importants pour notre Europe et contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives entre nos deux pays", a-t-il souligné.

Le chef de l'Etat français va aussi tenter de répondre, dans un discours en fin d'après-midi, aux attentes de ce petit archipel de 5.800 habitants miné par la fin de l'âge d'or de la pêche à la morue, qui conjugue vie chère, déclin démographique et menace climatique.

Martelant que le climat "doit rester le combat du siècle", il s'est rendu dès le début de sa visite au village de Miquelon (600 habitants), qui a commencé à relocaliser ses habitants un kilomètre et demi plus loin devant la montée des eaux.

Réfugiés climatiques

Lors d'une rencontre avec des pionniers de ce grand déménagement, qui ont déjà construit leur nouvelle maison, le chef de l'Etat, qui quittera ses fonctions en mai 2027, a déjà promis d'accélérer le projet, avec une nouvelle phase destinée à achever la relocalisation de la moitié de la population "à l'horizon 2033".

La phase 2 de ce déménagement, un chantier titanesque à l'échelle de l'archipel, nécessite 25 millions d'euros, selon les élus locaux.

Pour l'heure, une dizaine de maisons ont été construites. Mais le projet s'annonce long et il est loin de faire l'unanimité. "Ca crée une tension entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre", résume une habitante de 73 ans, Lise Leloche.

Emmanuel Macron va aussi faire des "annonces" sur les moyens militaires de l'archipel, où seul un vieux patrouilleur est stationné et dont le remplacement tarde.

Un village côtier déplacé à Miquelon en raison de l'érosion des côtes le 20 septembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se cherche une nouvelle vocation économique, mise désormais sur le spatial, grâce à son positionnement géographique, avec plusieurs projets de stations satellitaires au sol

L'archipel espère aussi se retrouver sur la route d'un projet de câble numérique qui doit relier la Bretagne à New York et lui offrira de nouvelles perspectives dans le traitement des données.