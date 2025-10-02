Face à la polémique sur les notes de frais, Hidalgo publie un état des lieux

La maire de Paris Anne Hidalgo à Paris le 6 octobre 2023 ( AFP / Miguel MEDINA )

Prise dans une polémique sur ses notes de frais, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a riposté jeudi en publiant un état des lieux détaillé des indemnités versées à ses élus, ainsi que les frais de représentation des maires d'arrondissements, également épinglés.

L'édile socialiste a annoncé porter plainte le 19 septembre pour "dénonciations calomnieuses" après la révélation par Mediapart de ses frais de déplacement et de représentation, qui s'élèvent à au moins 75.000 euros sur quatre ans en frais notamment vestimentaires, dans le respect du plafond légal.

Le maire PS du 18e arrondissement Éric Lejoindre, dont elle est proche, a également été épinglé jeudi, tandis que le journal Libération a épluché les notes de frais des 17 maires d'arrondissements, de droite comme de gauche, révélant des pratiques parfois contestables.

Rappelant que le budget annuel de la capitale dépasse les 11 milliards d'euros en 2025 et que la maire exerce "une fonction de représentation nationale et internationale", la Ville souligne que les indemnités des élus locaux "sont fixées par délibérations de l'assemblée élue" et encadrées par le code général des collectivités territoriales.

Le plafond général pour la maire et les membres du Conseil de Paris qui cumulent d'autres indemnités électives est fixé à 8.897,93 euros brut mensuels, rappelle-t-elle dans un communiqué.

Les frais de représentation, strictement encadrés depuis l'élection de l'ex-maire PS Bertrand Delanoé en 2001, sont plafonnés à 19.720 euros pour la maire de Paris et à 11.092 euros pour les maires d'arrondissement.

"Depuis 2001, ces frais ont baissé de quasiment 10.000 euros" pour le maire, a souligné en conférence de presse Patrick Bloche, le premier adjoint, faisant valoir leur rôle de "garde-fou contre la corruption".

Un memento élaboré par la Commission de déontologie de la ville de Paris précise les conditions d'utilisation de ces frais, souligne la mairie.

Éric Lejoindre a été interpellé en conseil d'arrondissement sur des remboursements de repas avec "menus enfant", ont souligné les élus LR du groupe de Rachida Dati au Conseil de Paris.

Le maire du 18e arrondissement, également directeur de campagne du candidat PS aux municipales Emmanuel Grégoire, a déploré dans Le Parisien une "tentative de diversion de la droite parisienne", alors que la candidate des LR sera jugée pour corruption en septembre 2026, six mois après les municipales.

"Le problème c'est que cette polémique est concomitante avec la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe la mauvaise gestion de la ville", a commenté de son côté le maire LR du 17e arrondissement Geoffroy Boulard, président du premier groupe d'opposition.

Rachida Dati n'utilise pas les frais de représentation auxquels elle a droit dans le cadre de son mandat de maire du 7e arrondissement, selon son groupe.

Interrogé par l'AFP, le Parquet national financier (PNF) a indiqué qu'aucune enquête n'est en cours sur les notes de frais d'Anne Hidalgo. Une enquête est en revanche ouverte sur son voyage controversé à Tahiti en octobre 2023.