Face à la concurrence, le Sénat veut simplifier la billettique ferroviaire

Des voyageurs attendent le départ de leur train à la gare de Lyon, à Paris, le 31 juillet 2024. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

La Haute Assemblée réclame un "choc de simplification" pour l'achat des billets de train, devenu plus complexe avec la multiplication des plateformes et des opérateurs ferroviaires.

"L'achat des titres de transport est un processus trop complexe" estime le Sénat dans un rapport adopté mercredi 24 juin par la Commission du développement durable formulant 17 propositions, dont celle de développer une plateforme nationale d'interopérabilité (PNI).

Prendre les transports publics s'apparente parfois à un "parcours du combattant", l'usager devant télécharger désormais une ribambelle d'applications (urbaines, régionales, nationales), combiner lui-même différents titres s'il sort de sa région et il "court le risque de se retrouver sur le quai en cas de retard ou de correspondance manquée", dénonce le rapport.

De fait, au fur et à mesure de l'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales (TER) qui ne sont désormais plus systématiquement exploitées par la SNCF, les régions ont rebaptisé leurs services ferroviaires: Zou dans le Sud, Fluo dans le Grand Est, Lio en Occitanie, Remi dans les Pays de Loire, Nomad en Normandie, Transilien en Ile-de-France ou Mobigo en Bourgogne, avec à chaque fois des systèmes de ventes de billets dédiés.

La concurrence complique l'achat des billets

La situation est compliquée par l'arrivée sur le réseau français d'acteurs comme l'Italien Trenitalia ou l'Espagnol Renfe qui sont distribués sur leurs propres plateformes et n'ont pas accès à celle de l'opérateur historique.

"Les trajets qui dépassent le ressort d'une région organisatrice ou qui combinent transport urbain et transport régional ou TGV "exigent plusieurs actes d'achat sur différentes plateformes, pour obtenir des titres stockés sur des supports différents et soumis à des règles tarifaires diverses" dénonce le Sénat, qui juge "indispensable" un "choc de simplification".

Les auteurs du rapport ont d'ailleurs agi en amont en faisant adopter des amendements lors de l'examen par le Sénat de la loi-cadre sur les transports, prévoyant d'obliger à terme la SNCF à ouvrir son système de réservation SNCF Connect à ses concurrents.

"Il faut conforter le savoir-faire du service public" a estimé le sénateur Franck Dhersin, l'un des co-auteurs du rapport lors d'une conférence de presse de présentation. "Si on ne fait rien... ce sont les GAFAM (les géants américains du numérique, ndlr) demain qui vont prendre la main" sur la distribution des billets de transport en France, a-t-il mis en garde. "On offre à SNCF Connect une chance d'évoluer" a-t-il ajouté.