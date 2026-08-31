Face à Attal ou Retailleau, "il n'y a pas match", c'est Édouard Philippe, dit Bregeon

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, le 31 août 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a estimé lundi qu'il n'y avait "pas match" entre les candidats à la présidentielle, qu'ils soient de droite ou du centre, car Édouard Philippe est "le seul à pouvoir se qualifier au second tour".

"Édouard Philippe est le seul à pouvoir se qualifier au second tour et gagner l'élection présidentielle", a estimé sur RMC-BFMTV celle qui est toujours membre de Renaissance, le parti macroniste dont le patron Gabriel Attal s'est également lancé dans la course.

Alors que des appels à l'organisation d'une primaire dans le camp de la droite et du centre se multiplient, le maire du Havre et candidat du parti Horizons "est de très loin le mieux placé" car "il fait le double de ses concurrents" dans les sondages, a-t-elle insisté.

Édouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle de 2027 pour le parti de droite Horizons et maire du Havre, s'exprime lors du lancement de la rentrée politique du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, le 30 août 2026 à Tourcoing, dans le Nord ( AFP / Francois LO PRESTI )

Il est "le seul aujourd'hui qui peut éviter le cauchemar d'un second tour" entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Gabriel Attal répète de son côté qu'"il n'y a pas de candidat naturel ou de candidat aujourd'hui favori (...), personne ne plie le match" au sein du bloc central. Mais Maud Bregeon a également cité les noms des candidats issus de LR Bruno Retailleau et Xavier Bertrand.

"Le temps de la primaire est terminé, il n'y a encore une fois, je le dis, plus match, Édouard Philippe est le seul à pouvoir faire ce rassemblement-là", a-t-elle insisté.