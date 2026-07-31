ExxonMobil: bond marqué des résultats au 2T mais moins qu'attendu dans un "marché volatil"

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé vendredi une très forte hausse de ses résultats au deuxième trimestre, dans le sillage de l'envol des cours des hydrocarbures depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, mais elle a été moins marquée qu'attendu dans ce "marché volatil".

( AFP / ERIC PIERMONT )

Son chiffre d'affaires s'est hissé à 116,08 milliards de dollars entre avril et juin, contre 81,51 milliards un an plus tôt (+42,41%), et son bénéfice net a doublé à 14,52 milliards de dollars, contre 7,08 milliards un an plus tôt (+105,08%).

Ce dernier est inférieur au consensus des analystes de Factset qui anticipait 15,02 milliards de dollars.

Dilué par action et hors éléments exceptionnels, variable préférée des marchés, il ressort à 3,52 dollars quand le consensus attendait 3,56 dollars. Un an plus tôt, il avait atteint 2,09 dollars.

"Le deuxième trimestre a été marqué par les perturbations mais a été façonné par l'exécution" du plan stratégique, a commenté Darren Woods, PDG d'ExxonMobil, cité dans un communiqué, soulignant que le groupe avait également bénéficié d'économies structurelles.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action ExxonMobil reculait de 0,69%.

Dans un document boursier déposé le 7 juillet, ExxonMobil avait quantifié la hausse de son bénéfice net trimestriel liée au bond du pétrole brut dans une fourchette de 3,5 et 3,9 milliards de dollars.

Il avait également signalé des marges plus amples sur le raffinage et les produits de chimie, susceptibles d'accroître le bénéfice net de plusieurs milliards supplémentaires.

Mais le conflit au Moyen-Orient a également affecté la production et, parfois même, endommagé des infrastructures cruciales qui vont prendre pour certaines plusieurs années avant une remise en service.

Dans les documents publiés vendredi, ExxonMobil précise qu'une fermeture totale du détroit d'Ormuz sur l'ensemble du troisième trimestre réduirait d'environ 750.000 barils par jour les volumes du segment "Upstream" (production et exploration), par rapport à l'année précédente.

Ce segment, hors conséquences de la guerre, a connu un record de production en plus de vingt ans, a relevé le groupe, ajoutant que cela avait aussi été le cas pour le bassin permien, aux Etats-Unis, qui est très riche en pétrole et en gaz de schiste.

La production de diesel a aussi atteint un niveau inédit.

Sur les six premiers mois de l'année, le manque à gagner causé par le conflit atteint 1,79 milliard de dollars (1,05 milliard au deuxième trimestre).

Il a été partiellement compensé par 790 millions d'économies structurelles, et par un surplus de 10,42 milliards de dollars généré par la hausse des cours et des marges de raffinage (7,27 milliards au deuxième trimestre).