Exportation de terres rares : la Chine laisse entrevoir des avancées avec les Etats-Unis

La domination écrasante de la Chine dans la production de ces minerais stratégiques est au coeur des négociations commerciales entre Pékin et Washington.

( POOL / MARK SCHIEFELBEIN )

La Chine a annoncé jeudi 12 juin avoir délivré un "certain nombre" de licences d'exportation de terres rares, une annonce qui intervient après une déclaration de Donald Trump assurant que ces éléments cruciaux seront bien fournis par Pékin. Les deux superpuissances économiques ont déclaré cette semaine, à l'issue de négociations à Londres, avoir fait des progrès pour apaiser leur guerre commerciale.

La priorité absolue pour les Etats-Unis était de garantir leur accès aux terres rares, des éléments essentiels à la fabrication de produits comme les véhicules électriques, les disques durs ou certains armements. La Chine en est le premier producteur mondial . Pékin bénéficie de situations de quasi-monopole sur divers matériaux comme le samarium, dont les propriétés magnétiques sont cruciales dans la fabrication des missiles, avions de combat, et autres équipements militaires.

Mais les flux chinois en direction des entreprises étrangères ont ralenti depuis début avril, lorsque Pékin a commencé à imposer aux producteurs nationaux l'obtention d'un permis pour pouvoir exporter sept types de terres rares. La décision a été largement perçue comme une mesure de rétorsion face aux droits de douane américains sur les biens chinois.

Le flou persiste

Mais le président américain Donald Trump s'est félicité cette semaine d'un accord de principe trouvé entre Washington et Pékin à Londres et qui devrait permettre la fourniture de terres rares chinoises aux Etats-Unis. "Les terres rares nécessaires seront fournies", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

"La Chine, en tant que grand pays responsable, prend pleinement en compte les besoins et préoccupations légitimes des différents pays dans le domaine civil", a indiqué jeudi 12 juin devant la presse He Yadong, un porte-parole du ministère chinois du Commerce. "Elle examine les demandes de licences d'exportation de produits liés aux terres rares conformément à la loi et aux règlements. Elle a déjà approuvé un certain nombre de demandes conformes", a-t-il souligné. Interrogé sur le nombre de licences qui avaient été approuvées depuis les négociations commerciales entre Chinois et Américains le mois dernier à Genève, le porte-parole a refusé de donner un chiffre précis. La Chine "continuera à renforcer son examen des demandes conformes", a simplement indiqué He Yadong.