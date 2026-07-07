Explosions à Damas lors de la visite de Macron

Plusieurs engins explosifs ont explosé mardi près de l'hôtel où Emmanuel Macron était censé séjourner à Damas, a déclaré une source sécuritaire.

Des rues ont été bouclées et des mesures de sécurité ont été mises en place.

Un journaliste de Reuters a pu entendre des détonations et voir s'élever une colonne de fumée.

Le président français, arrivé lundi en Syrie, a été reçu mardi matin au palais présidentiel par le président syrien Ahmed al Charaa, a rapporté la télévision d'Etat syrienne.

(Kinda Makieh; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)