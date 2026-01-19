Explosion dans un hôtel à Kaboul, au moins sept morts

(Actualisé avec bilan, détails)

Une explosion survenue lundi dans un hôtel du centre de Kaboul a fait au moins sept morts et plusieurs blessés, a-t-on appris de sources autorisées dans la capitale afghane.

L'explosion s'est produite à Shahr-e Naw, quartier commercial et aisé du centre-ville de Kaboul, fréquenté par les étrangers et considéré comme l'un des plus sûrs de la ville, a précisé le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran.

"A ce stade, nous avons pris en charge 20 personnes dans notre hôpital", précise dans un communiqué Dejan Panic, directeur de l'ONG humanitaire Emergency pour l'Afghanistan.

"Parmi les blessés, il y a quatre femmes et un enfant. (...) Malheureusement, sept personnes étaient décédées à leur arrivée", ajoute-t-il.

On ignore pour l'heure la cause de l'explosion. Les autorités afghanes ont ouvert une enquête.

(Reportage Mohammed Yunus Yawar, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)