Explosion d'un camion-citerne à Mexico: le bilan grimpe à six morts, 23 personnes dans un état critique

Des pompiers mexicains surveillent la zone où un camion-citerne transportant du gaz a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina ALPIDE )

Le bilan humain de l'explosion mercredi d'un camion transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico s'est alourdi, passant à six morts et une vingtaine de personnes dans un état critique, ont indiqué jeudi les autorités locales.

Un précédent bilan faisait état de quatre personnes décédées et 90 blessés.

"Nous avons deux personnes décédées en plus des quatre mentionnées hier soir", a déclaré à la radio Enfoque Noticias Myriam Urzua, secrétaire de la gestion des risques et de la protection civile de la capitale.

Parmi les 90 blessés causés par l'accident, dix ont pu quitter l'hôpital mais 23 sont dans un "état critique" avec des brûlures, certaines au deuxième et troisième degré, sur plus de 70% de leur corps, a-t-elle ajouté.

Trois autres personnes sont "dans un état grave", a-t-elle précisé, en appelant à un renforcement de la réglementations du transport de substances inflammables.

L'impressionnante explosion, survenue à Iztapalapa, une zone très peuplée de l'est de la capitale, a également provoqué d'importants dégâts matériels.

Des centaines de secouristes et de militaires ont participé mercredi aux secours d'urgence.

Des proches de victimes se sont rassemblés devant les hôpitaux de la ville, pour tenter d'obtenir des nouvelles des leurs, dont certains présentent des brûlures sur presque tout le corps.

"Qu'on nous donne des informations, car ce qui s'est passé est très grave", a déclaré aux journalistes un jeune homme qui cherchait à obtenir des nouvelles de sa mère dans l'un des hôpitaux de la région.

Devant les centres médicaux, des riverains sont venus apporter du café et du pain aux familles des victimes, âgées de un à 60 ans, en geste de solidarité.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a exprimé sur X sa "solidarité" et son "soutien" aux proches des victimes.

Lors de son habituelle conférence de presse matinale jeudi, elle a évoqué un accident "tragique" qui ne doit pas se reproduire.

- "Vêtements en feu" -

Le parquet a ouvert une enquête sur les causes de l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion-citerne, qui transportait 50.000 litres de gaz, n'était pas assuré pour ce genre de transport.

Des images diffusées par la télévision et sur les réseaux sociaux ont montré le moment de l'explosion. Puissante, elle a produit d'énormes flammes visibles de loin.

Sur ces images, on peut voir une femme tenant un bébé dans les bras, des blessures apparentes aux bras et au visage. On aperçoit également deux hommes aux vêtements en partie brûlés.

Une autre vidéo montre des dizaines de personnes fuyant le lieu de l'accident, terrifiées, les flammes derrière elles.

Des pompiers mexicains éteignent les flammes provenant d'un camion-citerne qui a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina Alpide )

"Les caméras de vidéosurveillance ont montré des personnes dont les vêtements étaient en feu sortant de leur véhicule", a déclaré à la presse Pablo Vazquez, secrétaire à la sécurité de la capitale.

Le camion-citerne s'"est renversé" sur la chaussée, a indiqué la maire de Mexico, Clara Brugada.

Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, qui ont dévoré plusieurs véhicules. La fumée provoquée par l'incendie a atteint une station de trolleybus, l'un des principaux moyens de transport de cette mégapole de 9,2 millions d'habitants.

Quelque 1,8 million de personnes vivent à Iztapalapa, l'une des zones les plus peuplées du pays.

Les accidents sont fréquents au Mexique, pays de quelque 130 millions d'habitants aux normes de sécurité parfois mal respectées.

Lundi, dix personnes avaient été tuées et 41 blessées dans une collision entre un train et un bus sur un passage à niveau à Atlacomulco, à une soixantaine de kilomètres du centre de Mexico.

L'explosion de mercredi a ravivé le souvenir d'accidents impliquant des véhicules de transport de combustibles et des infrastructures d'hydrocarbures.

En janvier 2019, l'incendie puis l'explosion d'un pipeline avait fait 137 morts à Tlahuelilpan, dans l'Etat central d'Hidalgo.