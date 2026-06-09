Expansion territoriale de la Chine : les Philippines alertent face à une mystérieuse "structure flottante" repérée sur le récif stratégique de Scarborough

Les atolls de mer de Chine méridionale, situés au coeur d'un espace maritime stratégique disputé par six pays, font l'objet des convoitises de Pékin qui multiplient ses activités d'occupation pour mettre la pression sur ses voisins et étendre son influence.

Un navire chinois près de l'atoll de Scarborough, en septembre 2025 (illustration) ( AFP / TED ALJIBE )

Un nouvel épisode dans la guerre à bas-bruit que se livrent Chine et Philippines dans les eaux de mer de Chine mériodionale : Manille a annoncé mardi 9 juin avoir déposé une protestation officielle auprès de Pékin après avoir repéré une "structure flottante" près du récif disputé de Scarborough, zone contestée qui est le théâtre d'affrontements récurrents. Pékin avait annoncé en septembre son intention de créer une "réserve naturelle" sur le récif de Scarborough, ce que l'ancien conseiller à la sécurité nationale des Philippines, Eduardo Ano, avait qualifié de "prétexte évident en vue d'une occupation future".

Situé à quelque 900 km au sud-est de l'île chinoise de Hainan, et à 261 km au large du nord des Philippines, le récif de Scarborough fait l'objet d'un différend entre les deux pays, depuis que la Chine s'en est emparée en 2012, à l'issue d'un long face-à-face.

La porte-parole du ministère philippin des Affaires étrangères, Analyn Ratonel, a confirmé mardi que Manille avait officiellement protesté contre cette nouvelle structure, qui se trouverait à l'entrée d'un lagon autrefois utilisé par les pêcheurs philippins. "Le ministère des Affaires étrangères a pris les mesures diplomatiques appropriées, telles que plusieurs démarches et l'émission d’une protestation officielle, contre cette structure", a-t-elle indiqué à des journalistes dans une conversation de groupe sur une application de messagerie. Cette déclaration intervient au lendemain des propos du chef d'état-major des forces armées philippines, Romeo Brawner, qui a indiqué à une chaîne de télévision publique que des avions de l'armée de l'air avaient repéré une structure sur laquelle se trouvaient six personnes ainsi que ce qui semblait être une antenne.

Tensions dans les Spratleys

"Nous ne laisserons pas se reproduire ce qui s'est passé par le passé, lorsqu'ils ont d'abord érigé une petite structure qui s'est ensuite transformée en île artificielle", a-t-il dit, faisant apparemment référence aux récifs de la région que la Chine a transformés en îles militarisées. "Nous ne laisserons pas cela se produire au récif de Scarborough", a-t-il ajouté, promettant un renforcement des patrouilles aériennes et maritimes afin de surveiller l'évolution de la situation.

La Chine mène depuis plusieurs années un expansionnisme prouvé en mer de Chine méridionale, avec plusieurs îlots artificiels créés dans les îles Spratleys pour y bâtir notamment des terrains militaires. Les activités de Pékin dans cet archipel sont récemment revenues dans l'actualité, les Philippines accusant la Chine d'empoisonner au cyanure les eaux d'un récif sur lequel Manille tient un avant-poste militarisé .

"Huangyan Dao (nom chinois donné au récif de Scarborough, NDLR) fait partie intégrante du territoire chinois. La Chine exerce une souveraineté incontestable sur cet îlot et ses eaux adjacentes", a pour sa part réagi dans un communiqué le porte-parole de l'ambassade de Chine à Manille, Ji Lingpeng. La Chine y "dispose pleinement du droit souverain de mener des activités, y compris des recherches scientifiques", a-t-il ajouté. Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale - un important carrefour de routes maritimes commerciales, au grand dam de plusieurs pays riverains. En 2013, les Philippines avaient engagé une procédure d'arbitrage international contre la Chine. La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a tranché en faveur de Manille en 2016, jugeant qu'il n'y avait "aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques" sur l'essentiel de cette mer et ses ressources. Une décision jugée "illégale" par l'ambassade de Chine.