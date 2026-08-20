Exerices militaires écourtés entre Etats-Unis et Corée du sud : Pyongyang se réjouit du revirement du Trump

Débutées le 17 août dernier, les manœuvres militaires conjointes de l'exercice Ulchi Freedom Shield devaient durer onze jours. Elles se termineront finalement dès le 21 août, à la grande surprise de Séoul.

Kim Yo Jong, à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / JADE GAO )

"C'est ce qu'on appelle recevoir ce qu'on mérite". Kim Yo Jong, l'influente soeur du leader de la Corée du Nord, s'est félicitée de décision des Etats-Unis de réduire leur participation à de vastes manoeuvres militaires conjointes avec la Corée du sud.

"Ce retournement soudain est un désastre mérité, causé par les illusions et la conception de sécurité irréalistes et anachroniques des autorités sud-coréennes, qui suivent aveuglement leur maître", a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué, jeudi 20 août.

Trump évoque une rencontre avec Kim Jong Un

Dans la foulée de l'annonce de la fin précoce des exercices du Ulchi Freedom Shield, Donald Trump a déclaré qu'il rencontrera Kim Jong Un cette année.

Cette rencontre, qui serait la quatrième entre les deux hommes, pourrait selon plusieurs observateurs avoir lieu en novembre en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) en Chine.

Depuis son premier mandat (2017-2021), Donald Trump se targue d'avoir une relation privilégiée avec Kim Jong Un, dont le pays est considéré comme une menace majeure pour la sécurité des Etats-Unis par le renseignement américain.

Séoul et Washington ont écourté cette semaine leurs exercices militaires conjoints, à la demande de Donald Trump. Ces manoeuvres annuelles irritent la Corée du Nord, qui détient l'arme nucléaire et est techniquement toujours en guerre avec le Sud. Les deux parties de la péninsule n'ont pas signé de traité de paix à l'issue de leur conflit de 1950-1953.