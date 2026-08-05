EXCLUSIF-Une unité nord-coréenne équipée de missiles balistiques se déploie en Russie, affirme Kyiv

par Tom Balmforth

Une unité nord-coréenne spécialisée dans le lancement de missiles balistiques a commencé à se déployer dans l'ouest de la Russie et pourrait orienter ses lanceurs en direction de l'Ukraine, a déclaré un responsable des services de renseignement militaire ukrainiens.

Alors que la Russie a tiré des dizaines de missiles balistiques nord-coréens sur l’Ukraine depuis fin 2023, le déploiement de forces de missiles nord-coréennes constituerait un renforcement de la coopération militaire déjà étendue entre Moscou et Pyongyang.

Andrii Cherniak, responsable de la direction générale du renseignement ukrainien, a déclaré que la Russie prévoyait d’installer cette unité de missiles, composée d’environ 90 militaires nord-coréens, dans la région de Voronej, à l’ouest de la Russie, au sein de sa 112e brigade de missiles.

Cette unité de missiles, qui pourrait être équipée à hauteur de 120 missiles et de six lanceurs destinés à frapper l'Ukraine, mettrait la défense ukrainienne à mal alors que Kyiv manque cruellement de systèmes de défense aérienne de pointe.

Pyongyang a déjà envoyé en Russie un lot de 40 missiles KN-23 et KN-24 et du personnel, mais la configuration du déploiement et le nombre total de missiles n'ont pas encore été finalisés, selon Andrii Cherniak.

DES MISSILES NORD-CORÉENS DE NOUVEAU OBSERVÉS EN UKRAINE

Ce déploiement décrit par Andrii Cherniak semble coïncider avec le tir par la Russie, la semaine dernière, de ses deux premiers missiles nord-coréens sur l’Ukraine depuis août dernier.

Rob Lee, chercheur au Foreign Policy Research Institute a estimé que ces ressources nord-coréennes constituaient une menace importante pour Kyiv.

"La défense contre les missiles balistiques est l’une des plus grandes vulnérabilités de l’Ukraine ; par conséquent, toute augmentation du nombre de missiles balistiques auxquels elle est confrontée constituera un défi plus important", a-t-il déclaré.

Les missiles balistiques, particulièrement difficiles à abattre, représentent une menace croissante pour l'Ukraine, qui est confrontée à l'épuisement des stocks mondiaux de missiles intercepteurs américains Patriot.

L’état des défenses aériennes ukrainiennes cet hiver constituera une préoccupation particulièrement importante pour Kyiv, la Russie pouvant à nouveau cibler le réseau électrique par des attaques massives, a ajouté Rob Lee.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations d'Andrii Cherniak. Ce dernier a précisé qu’elles reposaient sur des renseignements ne pouvant être divulgués en raison de leur caractère sensible.

Le ministère russe de la Défense et l’ambassade de Corée du nord auprès des Nations unies à New York n’ont pas répondu aux demandes écrites de commentaires.

La Corée du nord s’est imposée comme un allié proche de la Russie dans son invasion de l’Ukraine. Les deux pays ont signé un pacte de défense mutuelle en 2024.

Depuis lors, Pyongyang a fourni des millions d’obus d’artillerie pour soutenir l’effort de guerre russe et a envoyé 14.000 soldats dans la région de Koursk pour repousser l'incursion ukrainienne au-delà de la frontière russe.

DES MISSILES PLUS PUISSANTS MAIS MOINS PRÉCIS

La semaine dernière, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'un missile nord-coréen avait rasé une maison dans le village de Radushne, situé dans le centre de l'Ukraine, tuant au moins cinq membres d'une même famille.

Andrii Cherniak a déclaré que cette frappe était la première attaque de missiles balistiques nord-coréens depuis août 2025, et qu’elle provenait du lot de 40 missiles fournis par Pyongyang à Moscou.

Les missiles nord-coréens KN-23 et KN-24 ont une portée et une charge utile supérieures à celles de leur équivalent russe, l’Iskander, mais sont beaucoup moins précis.

Ils sont notamment associés à des frappes ayant fait un nombre élevé de victimes civiles, selon des sources militaires ukrainiennes.

La Russie cherche à recourir à davantage de missiles balistiques tels que les KN-23, KN-24 ou son Iskander 9M723, qui ne peuvent être interceptés que par les systèmes de défense aérienne Patriot de fabrication américaine.

La Russie a commencé à tirer des missiles KN-23 et KN-24 sur l’Ukraine vers la fin de l’année 2023. La Corée du Nord a fourni 150 de ces missiles entre la fin de l’année 2023 et le mois d’août 2025, a déclaré Andrii Cherniak.

Il a précisé qu’environ 9.500 soldats nord-coréens se trouvaient dans la région russe de Koursk, à la frontière avec l’Ukraine, mais qu’ils ne participaient pas actuellement directement aux opérations militaires contre Kyiv.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré le mois dernier que le Kremlin souhaitait que la Corée du nord envoie 30.000 soldats supplémentaires, et que des préparatifs étaient en cours pour cette opération.

(Rédigé par Tom Balmforth ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)