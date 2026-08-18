EXCLUSIF-Un Américain d'origine palestinienne tente de résister aux colons en Cisjordanie

par Pesha Magid, Ammar Awad et Sinan Abu Mayzer

Loui Ridi, un Américain d'origine palestinienne, a hissé un drapeau américain géant au-dessus de sa maison en Cisjordanie, dans l'espoir que cela dissuaderait les colons militants qui assiègent sa propriété.

Mais cela n'a pas suffi à empêcher l'un d'entre eux de pénétrer sur son terrain mardi, lors d'un face-à-face tendu.

Loui Ridi est arrivé à Qusra lundi soir après avoir quitté les États-Unis, craignant de perdre sa propriété au profit de colons juifs qui encerclent depuis plus d’une semaine trois maisons palestiniennes du village, ce qui a suscité la condamnation des États-Unis.

Loui Ridi, qui a grandi dans ce village de Cisjordanie occupée par Israël, faisait mardi sa promenade matinale parmi ses cerisiers et ses figuiers lorsqu’un colon s’est approché depuis la colline surplombant le village, donnant lieu à une altercation filmée par Reuters, seul média présent sur place.

"Tu es venu semer le trouble, hein ?", a déclaré le colon en hébreu en s'approchant, tenant ce qui semblait être une Torah dans une main et filmant Ridi avec un téléphone portable.

"Tu es un colon terroriste, tu le sais ?", a rétorqué Ridi, qui filmait lui aussi avec son téléphone portable.

Un véhicule militaire israélien est passé à plusieurs reprises avant que des soldats ne s'approchent et ne s'adressent au colon, lui indiquant qu'il s'agissait d'une zone militaire interdite.

"Je partirai s'ils partent. Il y a beaucoup de gars ici. On ne fait que défendre notre territoire. S’ils entrent dans la maison, on partira", a déclaré le colon aux soldats.

Le colon a fini par reprendre la route avant d’être rejoint par deux autres colons, et n’a pas répondu à une question de Reuters sur ce qu’il faisait là. Finalement, ils ont gravi la colline d’un pas nonchalant et ont disparu de la vue.

"Restez à l’intérieur, ils s’en vont et vous serez à l’intérieur. Ne vous parlez pas entre vous, d’accord ? Je vais régler ce problème", a déclaré un soldat israélien à Loui Ridi, lui ordonnant de rentrer chez lui.

Loui Ridi a dit aux soldats que la présence du colon était illégale et qu’il devait être arrêté.

Cette confrontation illustre les tensions qui règnent dans le village, où les colons ont commencé à assiéger les habitations il y a plus d’une semaine, dans le cadre de ce que les organisations de défense des droits de l’homme qualifient d’effort plus large des colons pour s’emparer de nouvelles terres appartenant aux Palestiniens.

LE DRAPEAU AMÉRICAIN HISSÉ

L’armée israélienne a déclaré avoir déployé des forces dans la région pour tenter de contenir les colons et d’assurer la sécurité des habitants.

Mais comme les colons se trouvent toujours à l’extérieur, les familles ont peur de quitter leur domicile. À son arrivée, Loui Ridi a hissé le drapeau américain au-dessus de sa propriété.

"J’ai décidé de hisser ce drapeau. Si, Dieu nous en préserve, je ne parviens pas à protéger cette maison et que les colons finissent par s’installer ici, ils hisseront leur drapeau. Mais avant de hisser le leur, ils devront d’abord retirer le drapeau américain, et c’est là tout le message."

Les actes de violence commis par des colons juifs en Cisjordanie sont en hausse, certains d'entre eux étant encouragés par le gouvernement du Premier ministre de droite Benjamin Netanyahou, qui a mené une expansion massive des colonies.

L'un des voisins de Loui Ridi, Ibrahim Hassan a déclaré à Reuters qu'il avait été contraint de fuir son domicile le mois dernier après que des colons, accompagnés d’hommes vêtus d’uniformes militaires verts, ont brisé les vitres de sa maison, y soient entrés et l’aient roué de coups.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE DRAPEAU, "UNE FORME DE PROTECTION"

Les autorités américaines estiment que des dizaines de milliers d'Américains vivent en Cisjordanie occupée, dont beaucoup dans un groupe de villages situés entre Ramallah et Naplouse, où se trouve Qusra.

Dans le village voisin de Turmus Ayya, situé à environ sept km au sud-ouest de Qusra, les responsables locaux affirment que 80% de la population du village possède la nationalité américaine.

Yaser Alkam, 58 ans, porte-parole de la communauté palestino-américaine du village, a expliqué qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles lui-même et de nombreux autres habitants du village hissaient des drapeaux américains au-dessus de leurs maisons.

"C'est une forme de sécurité, une forme de protection. Cela a un effet dissuasif non seulement sur les colons, mais aussi sur l’armée israélienne", a-t-il déclaré.

Il a également ajouté que cela envoyait un message direct à l'administration du président américain Donald Trump.

"Voici un citoyen américain attaqué en Cisjordanie par une armée financée par les impôts des Américains, avec des armes américaines utilisées pour s’en prendre à des Palestiniens américains en Cisjordanie", a déclaré Yaser Alkam.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee — fervent partisan de la colonisation juive en Cisjordanie — a qualifié jeudi les colons qui assiégeaient le domicile de Loui Ridi de "terroristes israéliens".

Un responsable américain et un responsable israélien ont déclaré vendredi que des responsables de la Maison Blanche faisaient pression sur Benjamin Netanyahu pour qu'il condamne publiquement les agissements des colons.

Le Premier ministre israélien n'a pas commenté le siège à Qusra.

(Avec la participation de Rami Ayyub; Rédigé par Tom Perry, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)