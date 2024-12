EXCLUSIF. Nouveau scandale à l’IHU de Marseille

Énième rebondissement dans le scandale de l'IHU de Marseille. Ce vendredi matin, trois de ses représentants les plus emblématiques, les Pr Philippe Parola, Philippe Brouqui et Matthieu Million, parmi les plus proches collaborateurs de Didier Raoult, étaient convoqués devant la Juridiction Disciplinaire des personnels enseignants et Hospitaliers des centres hospitaliers et Universitaires (JDHU) pour des faits de dérives médicales et scientifiques durant la pandémie. Cette instance est chargée de traiter les affaires disciplinaires des personnels hospitalo-universitaires.

L'audience, qui se déroulait dans les locaux du ministère de la Recherche à Paris, a été suspendue à la demande des trois universitaires marseillais, puis finalement ajournée. En cause, la présence de François Crémieux, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Ennemi juré de Didier Raoult et de ses fidèles lieutenants, il devait être auditionné comme témoin dans cette affaire à 10 heures. À son arrivée, le triumvirat marseillais s'est opposé à sa présence et, contre toute attente, a obtenu gain de cause. Pourtant, le patron de l'AP-HM avait été convoqué par Philippe Ingall-Montagnier, président de la JDHU en personne.

Le motif de ce renoncement repose sur un supposé conflit d'intérêts, François Crémieux étant poursuivi par Philippe Brouqui pour harcèlement moral. « J'ai dû sortir de la salle. J'ai pourtant