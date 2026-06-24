EXCLUSIF-Le Japon prévoit de mieux gérer ses réserves destinées à l'intervention sur le marché du yen, selon un projet de texte

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* Les réserves du Japon reculent de 5,6 % en mai après une intervention

* Les modifications précises apportées à la répartition des réserves n’ont pas été précisées

* Les réserves seraient en grande partie investies dans des bons du Trésor américain

* Le Japon vise 2 300 milliards de dollars d'investissements publics-privés sur 15 ans

(Ajout de détails sur le nouveau plan de croissance; paragraphes 15 à 18) par Takaya Yamaguchi et Makiko Yamazaki

Le Japon va étudier les moyens d'améliorer la gestion de ses réserves de change, qui s'élèvent à 1 300 milliards de dollars et constituent un fonds de réserve destiné à de futures interventions sur le yen, selon un projet de stratégie de croissance examiné mercredi par Reuters.

Ce plan reflète la volonté du gouvernement d’accroître la rentabilité de ces réserves et de contribuer à renflouer les finances publiques exsangues, alors que la Première ministre Sanae Takaichi s’engage à mener une politique de dépenses proactive pour soutenir la quatrième économie mondiale.

« Le gouvernement examinera l’intérêt d’améliorer la gestion et d’utiliser plus efficacement les actifs détenus par le secteur public, y compris le compte spécial du fonds de change », indique le projet de stratégie , pièce maîtresse du programme politique de Mme Takaichi.

Tokyo a repris ses interventions massives fin avril, lorsque la devise a franchi la barre des 160 yens pour un dollar, avec une opération d’achat de yens d’un montant de 73 milliards de dollars, ce qui a entraîné une baisse record de 5,6 % des réserves en mai, soulignant les limites d’une intervention soutenue et à grande échelle.

Le projet ne précise pas les changements spécifiques apportés à la répartition des actifs des réserves, accumulées lors des précédentes vagues d’interventions d’achat de dollars et qui seraient en grande partie investies dans des bons du Trésor américain.

La majeure partie de l’excédent provenant des réserves, y compris les revenus des bons du Trésor américain, est transférée au compte général pour financer le budget de l’État.

Mme Takaichi a déclaré que les réserves de change étaient l’un des principaux bénéficiaires de la faiblesse du yen et qu’elles « affichaient de très bons résultats », une remarque que certains responsables gouvernementaux ont interprétée comme un signe qu’elle espérait utiliser cet excédent pour financer un projet controversé visant à suspendre la taxe sur la consommation des denrées alimentaires.

Certains parlementaires, tant au sein du parti au pouvoir que de l’opposition, proposent de regrouper les réserves de change, les portefeuilles d’ETF de la banque centrale et les actifs des fonds de retraite au sein d’un fonds souverain afin d’obtenir des rendements plus élevés.

Des responsables gouvernementaux ont toutefois estimé qu’il serait irréaliste de modifier radicalement la composition du portefeuille des réserves, celles-ci étant principalement détenues comme source de fonds immédiatement disponibles pour des interventions sur le marché des changes.

« Il serait difficile de rechercher des rendements d’une manière qui aille à l’encontre de l’objectif des réserves », a déclaré une source proche du dossier qui a souhaité garder l’anonymat, ce rapport étant confidentiel.

« S’il est compréhensible de viser des profits plus élevés, de telles stratégies risquent de compromettre la sécurité des réserves, ce qui pourrait être perçu négativement par les marchés », a déclaré Akira Moroga, stratège en chef des marchés chez Aozora Bank.

« En fin de compte, les réserves de change ont pour but de soutenir la crédibilité d’un pays; elles devraient donc être détenues principalement sous forme d’actifs hautement fiables et liquides, plutôt que dans des placements plus risqués. »

Saisuke Sakai, économiste senior à l’Institut de recherche Mizuho, a déclaré: « Si l’on souhaite utiliser efficacement les réserves de change, cela impliquerait de vendre des bons du Trésor américain. À l’heure où les taux d’intérêt américains à long terme sont en hausse, cela serait-il envisageable compte tenu des relations avec les États-Unis? »

Le Japon est le premier détenteur étranger de bons du Trésor américain.

INITIATIVE D’INVESTISSEMENT DE GRANDE AMPLEUR

La nouvelle stratégie de croissance de Mme Takaichi vise à mobiliser plus de 370 000 milliards de yens (2 290 milliards de dollars) d’investissements publics et privés cumulés d’ici à l’exercice 2040 dans 17 secteurs stratégiques tels que l’IA et les puces électroniques.

Cette initiative, pour laquelle aucune ventilation entre investissements publics et privés n’a été présentée, pourrait augmenter le potentiel de croissance économique du Japon de 1,4 point de pourcentage au cours des 15 prochaines années, selon les estimations du gouvernement publiées lundi.

Toutefois, elle pourrait peser sur les finances publiques japonaises déjà très fragilisées.

Le gouvernement envisage de mettre en place un cadre budgétaire pluriannuel afin de garantir un financement stable des investissements jugés essentiels à la sécurité économique, dont certains pourraient être financés par des obligations relais. (1 dollar = 161,6800 yens)