EXCLUSIF. Le classement des villes où l’on respire le mieux

C'est un petit village paisible du Cantal, un lieu secret qui se découvre au détour d'un dernier virage sur la départementale 701, au nord du massif forestier de la Margeride. Soulages, son église, tout juste restaurée, et ses quelque 80 âmes. 80 privilégiés, car c'est ici que l'on respire l'air le plus pur du pays.

Soulages arrive effectivement à la première place de notre palmarès de la qualité de l'air, parmi les 35 279 communes* de France métropolitaine. La bataille fut serrée avec d'autres villages des alentours, comme Rageade (2e) mais aussi le challenger corse, Riventosa, niché dans les montagnes à quelques encablures de Corte. Toutes ces communes affichent des concentrations en particules fines (PM 2,5) proches des dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Accédez au palmarès des 35 279 communes de France et à tous nos classements grâce à notre moteur de recherche

De bons élèves qui doivent leur succès à plusieurs facteurs : un faible tissu industriel, une faible densité de population et donc peu de trafic routier, etc. Les cancres, eux, jouent souvent de malchance. Lille et Tourcoing, deux des cités du Nord qui occupent les dernières places de notre classement des 100 plus grandes villes, doivent s'accommoder de la présence d'axes routiers chargés, d'une forte densité de population et, pour ne rien arranger, d'une météo qui ne favorise pas la dispersion des polluants.

... Source LePoint.fr