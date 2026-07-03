EXCLUSIF-L'Allemagne prévoit plus de €203 milliards d'emprunts en 2027

L'Allemagne prévoit de porter à plus de 203 milliards d'euros l'an prochain le montant total des emprunts de l'Etat fédéral, soit une somme plus importante que prévu précédemment, montre le projet de budget consulté vendredi par Reuters, alors que le gouvernement du conservateur Friedrich Merz s'emploie à soutenir l'investissement et les dépenses de défense dans une économie atone.

Ce montant est supérieur aux 196,5 milliards d'euros évoqués en avril et sans commune mesure avec les 50,5 milliards de 2024, avant que l'Allemagne ne tourne le dos l'an dernier à des décennies de rigueur budgétaire sans faille pour tenter de relancer une économie frappée par les chocs énergétiques répétés liés aux crises internationales et payant l'addition de nombreuses années de sous-investissements.

Le projet de budget se fonde sur l'hypothèse d'une accalmie au Moyen-Orient au cours de l'été mais avertit également de "conséquences majeures" pour l'économie allemande en cas de perturbation prolongée de la navigation dans le détroit d'Ormuz ou de la production de pétrole.

Ce texte, qui s'inscrit dans un cadre financier pluri-annuel courant jusqu'en 2030, prévoit 555,4 milliards d'euros de dépenses au total, contre 543,3 milliards validés en avril.

Le montant total des investissements gonfle à 117,5 milliards d'euros, soit près de 40 milliards de plus que prévu initialement. Cette hausse intervient après l'adoption d'un fonds de 500 milliards d'euros pour les infrastructures et une modification des règles budgétaires permettant d'exclure les dépenses en matière de défense des contraintes du plafond de la dette.

Ce fonds exceptionnel sur les infrastructures et le climat aura pour priorités le transport, la numérisation et le système de santé, mettant ainsi en lumière les besoins les plus urgents identifiés à Berlin pour moderniser la première économie d'Europe après des années de sous-investissements.

Les nouveaux emprunts dans le budget principal devraient grimper à 118,7 milliards d'euros.

Le budget de base en matière de défense devrait atteindre 109 milliards d'euros en 2027 contre 82 milliards cette année. Si l'on ajoute 11,6 milliards pour l'Ukraine et 9,4 milliards d'autres dépenses liées à la sécurité, le montant total atteint environ 130 milliards d'euros.

Ce projet doit être officiellement présenté lundi avec une première validation par le gouvernement le même jour. Les discussions budgétaires au Parlement commenceront en septembre, après la pause estivale, pour une adoption définitive attendue d'ici la fin de l'année.

(Sabine Siebold, Maria Martinez et Holger Hansen, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)