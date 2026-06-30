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EXCLUSIF -Berlin veut une coupe de €400 mds dans un budget UE jugé "inabordable"
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 13:34

L'Allemagne exige une coupe de 400 milliards d'euros dans le budget de 2.000 milliards d'euros proposé par la Commission européenne pour la période 2028-2034, estimant que les projections actuelles sont "inabordables", selon un document interne du gouvernement allemand que Reuters a pu consulter mardi.

Le prochain budget à long terme de l'Union européenne (UE), aussi appelé "cadre financier pluriannuel (CFP)" doit être voté à l'unanimité des 27 Etats membres pour être adopté. L'opposition allemande pourrait mener à de vives discussions à venir, Berlin indiquant que le document "en l'état est un accord impossible".

L'Allemagne, principal contributeur au budget européen, s'alarme de la forte hausse par rapport au précédent cadre financier pluriannuel, ressorti à un montant de 1.300 milliards d'euros pour la période 2021-2027.

Même en tenant compte de sa proposition de réduire le budget proposé de 400 milliards d'euros, le gouvernement allemand souligne que la nouvelle mouture serait en hausse de 27% par rapport au précédent budget, faisant passer la contribution annuelle de l'Allemagne à plus de 50 milliards d'euros.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté les Etats membres à adopter un budget dès cette année pour s'assurer de sa mise en oeuvre dès janvier 2028, notamment au vue de la tenue d'élections cruciales en 2027 en France, en Pologne et en Italie.

(Andreas Rinke, version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)

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