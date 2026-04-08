Evoquant l'Iran, Zelensky assure que l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu avec la Russie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a salué mercredi le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, ajoutant que Kyiv était prêt à "répondre de la même manière" si Moscou cessait ses frappes.

"L'Ukraine a toujours appelé à un cessez-le-feu dans la guerre menée par la Russie, ici en Europe, contre notre État et notre peuple (...). Nous soutenons le cessez-le-feu au Moyen-Orient et dans le Golfe qui ouvre la voie à des efforts diplomatiques", écrit-il sur le réseau social X.

"Il est évident pour tout le monde qu'un cessez-le-feu peut créer les conditions préalables nécessaires à la conclusion d'accords", ajoute le président ukrainien.

Le Kremlin a également salué l'annonce d'une trêve au Moyen-Orient et espère que les Etats-Unis auront désormais le temps et la capacité de reprendre des pourparlers tripartites pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

L'Ukraine avait salué la "détermination" des États-Unis à attaquer l'Iran, qui, proche allié de Moscou, a fourni à la Russie des milliers de drones pour frapper le sol ukrainien.

Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine appelle de se voeux un cessez-le-feu pour tenter de trouver une issue à la guerre que lui mène depuis plus de quatre ans la Russie.

Des discussions entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis se sont tenues en début d'année à Abou Dhabi et à Genève mais elles ont été interrompues par le déclenchement des hostilités en Iran le 28 février.

Les pourparlers achoppent sur la question territoriale : la Russie exige que l'Ukraine lui cède le reste de la région du Donbass, mais Kyiv refuse de céder des territoires que les forces de Moscou n'ont pas réussi à conquérir en plus de quatre ans de guerre.

(Max Hunder, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)