Evann Guessand aurait refusé un salaire monstrueux en Arabie saoudite pour rejoindre Aston Villa

Qu’on le couvre d’or !

Il y en a pour qui le Golfe, c’est non. Selon L’Équipe , l’attaquant niçois Evann Guessand aurait poliment décliné une offre très gourmande du Neom SC, promu en Saudi Pro League et coaché par un certain Christophe Galtier . Quatre saisons à 8,6 millions, soit 34,4 millions d’euros de salaire sur la table. Merci… mais non merci.…

TA pour SOFOOT.com