Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Eurotunnel-Plusieurs blessés lors d'une collision entre un bus et un train
information fournie par Reuters•15/10/2026 à 21:24
Une collision entre un bus
et un train du côté français du tunnel sous la Manche a fait
jeudi 19 blessés, dont le chauffeur du bus, a déclaré la
préfecture du Pas-de-Calais, précisant qu'aucun des blessés
n'était en danger de mort.
Tests pour identifier la périménopause, compléments alimentaires contre les bouffées de chaleur, testostérone pour booster la libido : face à des insuffisances d'information ou d'accès aux soins, un marché lucratif s'est développé autour de la ménopause, malgré ...
Lire la suite
Le ministre de l'Éducation nationale Edouard Geffray et les organisations lycéennes n'ont pas fait d'avancée notable jeudi, pour leur troisième échange depuis le début du mouvement, alors que les blocages d'établissements et les manifestations ont continué contre ...
Lire la suite
Une "ligne rouge totale a été franchie", un "scandale absolu", "un choc" : plusieurs centaines d'élèves et enseignants du lycée Paul-Eluard de Saint-Denis ont crié leur colère jeudi devant le commissariat du quartier après l'"intervention violente" de la police ...
Lire la suite
"M. Geffray, allez voir les plus démunis, pas les favorisés." En déplacement autour de Bordeaux jeudi, le ministre de l'Éducation a visité le lycée d'un quartier populaire, désert depuis un saccage, avant d'aller dialoguer avec des élèves dans une banlieue plus ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer