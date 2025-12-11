 Aller au contenu principal
Et si Karim Benzema jouait la Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 19:01

La possibilité reste très, très hypothétique.

Mais après tout, personne n’est à l’abri de rien avec lui… Déjà mis de côté pendant des années en équipe de France, Karim Benzema avait pris tout le monde de court en signant son retour chez les Bleus en 2021. Même si l’histoire ne s’était pas très bien terminée, Didier Deschamps et le joueur ajoutant un énième conflit à leur relation contrariée. Et pourtant, l’attaquant ne ferme pas la porte à son équipe nationale : dans un entretien accordé à L’Équipe , l’ancien du Real Madrid a carrément lancé un petit appel du pied au sélectionneur.…

FC pour SOFOOT.com

Sport
