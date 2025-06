Euro U17 : Loin du PSG, la France laisse le titre de champion d’Europe au Portugal

Alors qu’ils auraient pu devenir champions d’Europe au lendemain de la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain, les Bleuets se sont au contraire écroulés en finale de l’Euro U17 et laissent donc le trophée au Portugal. Plus déterminés et plus matures, les Lusitaniens s’offrent leur troisième titre dans la compétition.

France U17 0-3 Portugal U17

Buts : Cabral (30 e ), Cunha (38 e ) et Neves (60 e )

Du talent, des efforts et de la concentration. Tels sont les principaux ingrédients, parmi tant d’autres, pour devenir champion d’Europe. Si le plan est bon et suivi avec des consignes appliquées à la lettre, alors le chemin vers le trophée est déjà tracé. Le Paris Saint-Germain l’a prouvé, en allant chercher sa Ligue des champions grâce à une finale parfaitement maîtrisée contre l’Inter. Sauf que l’équipe de France U17 n’a pas su imiter les hommes de la capitale ce dimanche et a laissé la coupe au Portugal, plus cohérent. Les Lusitaniens remportent donc l’Euro 2025 et il n’y a rien à redire sur ce sacre, tant il semble mérité au vu de l’ultime duel du tournoi.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com