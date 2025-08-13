Eure : 600 foyers mis par erreur en demeure de payer jusqu’à 37.000 euros

Une erreur de traitement informatique a conduit un cabinet de recouvrement à réclamer, fin juillet, des montants cent fois supérieurs aux sommes réellement dues par certains habitants de Bernay et Menneval.

La surprise a été de taille. Fin juillet, de nombreux usagers de l’ assainissement collectif de l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie ont reçu un courrier réclamant parfois plus de 37.000 euros. Des factures colossales à payer, qui s’expliquaient, en réalité, par des erreurs informatiques.

Ces courriers étaient des « lettres de mise en demeure amiable» , précise l’intercommunalité. Elles faisaient suite au non-paiement d’une facture précédente portant notamment sur «l’assainissement collectif» . L’origine du problème remonte à l’envoi de courriers par Véraltis, cabinet mandaté par la Saur, le gestionnaire de l’eau et l’assainissement. Ces documents comportaient «une erreur sur les montants indiqués en centimes d’euros, ce qui a multiplié par 100 les sommes réellement dues» , explique l’intercommunalité.

Alertée dès le jeudi 31 juillet, celle-ci indique avoir «pris directement contact avec la Saur et Véraltis» . Le lendemain, un courrier rectificatif a été envoyé aux habitants concernés. L’erreur touche «600 usagers de l’assainissement collectif du territoire, pour environ 75.000 euros d’impayés» .

Sur les réseaux sociaux , la colère et l’ironie se sont mêlées aux témoignages. Certains internautes dénoncent «un désastre» ainsi que le manque d’interlocuteur lié à l’informatisation des services, tandis que d’autres partagent les montants vertigineux reçus par erreur. «37.410 euros pour moi», s’offusque ainsi une personne, sur Facebook. Deux permanences d’information sont prévues les mardi 27 août et jeudi 18 septembre pour répondre aux questions des usagers.