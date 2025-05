Eugénie Le Sommer annonce son départ de l'OL

« Aujourd’hui, une page se tourne. Enfin… un chapitre. Peut-être même un livre. Mais l’histoire, elle, ne s’effacera pas. » En lice pour le prix Bellecour ?

La meilleure buteuse de l’histoire de l’OL et la deuxième joueuse la plus capée dit au revoir à son club. Après quinze ans de services, Eugénie Le Sommer annonce son départ de Lyon. La native de Grasse était arrivée dans le Rhône en 2010, en provenance de Saint-Brieuc. Son contrat arrivait à son terme en juin. « Je n’oublierai jamais ce coup de téléphone en 2010, celui de Jean-Michel Aulas qui me demandait de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Merci pour sa confiance, et sa vision avant-gardiste, » remercie-t-elle dans son clip de départ. Outre l’OL, elle aura connu un court passage à OL Reign en 2021.…

UL pour SOFOOT.com