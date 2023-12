Étudiants étrangers en France : les chiffres à connaître

Selon les données de Campus France, 392 630 étudiants étrangers étaient inscrits dans l'enseignement supérieur français lors de l'année scolaire 2021-2022, un nombre en hausse de 21 % en cinq ans et qui représente 13 % de la totalité des effectifs étudiants.



Les universités en accueillent 256 220, soit 65 %, les écoles de commerce 54 556 (14 %) et les écoles d'ingénieurs 28 329 (7 %). L'Île-de-France regroupe plus du tiers des étudiants étrangers (35 %), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes (12 %), l'Occitanie (9 %), le Grand Est (8 %) et les Hauts-de-France (7 %).

Le budget mensuel moyen des étudiants internationaux présents en France s'établit à 867 euros, dont 413 euros consacrés au loyer et 181 euros aux frais de la vie quotidienne (vêtements, alimentation). Ils s'acquittent par ailleurs en moyenne de 2 822 euros de frais de scolarité et près de la moitié (48 %) d'entre eux effectuent au moins un travail durant leur séjour d'études.

Loi immigration : la France risque de perdre le juteux marché des étudiants étrangersUn étudiant étranger sur deux (51 %) inscrit à l'université l'est au niveau licence (51 %), 41 % au niveau master et 8 % au niveau doctorat. Les sciences exactes sont les disciplines les plus choisies par les étudiants étrangers (32 %), devant les lettres, langues et sciences humaines et sociales (30 %). Viennent ensuite l'économie (18 %), le droit et la science politique